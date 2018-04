21st Century Fox: Murdoch bietet Zugeständnisse bei Sky-Übernahme an

LondonUm bei der geplanten Übernahme des Bezahlsenders Sky doch noch zum Zuge zu kommen, zeigt sich der US-Medienkonzern 21st Century Fox zu Zugeständnissen bereit. 21st Century Fox habe der britischen Wettbewerbsaufsicht CMA zwei Vorschläge unterbreitet, teilte Sky am Dienstag in London mit. Ein Vorschlag sei, den Nachrichtensender Sky News rechtlich abzutrennen. Alternativ könne Sky News auch an den Unterhaltungsriesen Disney verkauft werden.