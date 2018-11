Abwärtstrend war nicht zu stoppen Deutsche Messe macht Cebit dicht – Messechef geht

Die damalige Begründung der Telekom macht sich jetzt auch die Deutsche Messe zu eigen: Da die Innovationsschritte durch die Digitalisierung sich vor allem in den Anwendungsbranchen niederschlagen, ist die Digitalisierung bei nahezu allen Branchenfachmessen das beherrschende Thema. Aus diesem Grund will die Deutsche Messe die industrienahen Digitalthemen der Cebit in der Hannover Messe weiterführen. Tatsächlich wurde auch das Thema Rückintegration der Cebit in die Hannover Messe bereits 2015 in IT-Kreisen immer wieder diskutiert.



Für die übrigen Themenfelder will der Veranstalter kleinere Fachveranstaltungen entwickeln, die sich gezielt an Entscheider ausgewählter Branchen richten. „Die deutsche Wirtschaft hat in den vergangenen Jahren immer wieder über die thematische Überschneidung von Hannover Messe und Cebit diskutiert“, so Deutsche-Messe-Vorstandschef Jochen Klöckner. „Wir werden daher die Themen überführen, die inhaltlich zur klaren Ausrichtung der Hannover Messe passen.“