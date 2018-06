Aktionäre besorgt: Turbulente Facebook-Hauptversammlung nach Datenskandal

Menlo ParkDie Folgen des Datenskandals bei Facebook haben in diesem Jahr für eine turbulentere Hauptversammlung des weltgrößten sozialen Netzwerks gesorgt. So musste eine Aktionärin den Saal verlassen, weil sie in Zwischenrufen verlangte, Facebook-Gründer und Chef Mark Zuckerberg die Wiederwahl in den Verwaltungsrat zu verweigern.