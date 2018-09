Apple Größer und teurer

Die müssen sich ohnehin der Frage stellen, wie lange Cooks „Größer ist besser“ Strategie noch funktioniert. Schließlich ist ihr schon aus praktischen Gründen eine Grenze gesetzt, zusammenfaltbare Displays mal ausgenommen. Und wenn die Handys nicht mehr größer werden, lassen sich auch künftige Preissprünge schwerer vermarkten. Rein psychologisch lässt sich ein höherer Preis leichter verschmerzen, wenn man dafür sozusagen mehr Produkt bekommt. Die größeren Displays lenken auch davon ab, dass in der neuen Gerätegeneration keine Überraschungen stecken. Cook folgt damit seiner langjährigen Strategie der behutsamen Hardware-Updates. Dafür ist er oft kritisiert worden. Auch bei seiner Keynote am Mittwoch fehlte die berühmte „one more thing“ Überraschung, für die sein Vorgänger Steve Jobs so berühmt war. Anderseits hat die langweilige Modellpolitik Cook nicht davon abgehalten, den Börsenkurs in seiner nunmehr achtjährigen Amtszeit zu vervierfachen. iPhones sind sofort in ihrer Handhabung vertraut. Manchmal hat mangelnde Überraschung auch Vorteile.