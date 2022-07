Bay View Campus Lieber Campus statt Homeoffice? So will Google seine Mitarbeiter locken

Die Konferenzräume in der ersten Etage wiederum wurden mit weit mehr Displays und Kameras ausgestattet als ursprünglich vorgesehen. Und nicht wie üblich nur am Kopfende, sondern auch an der Seitenwand. Die Idee ist, dass Mitarbeiter sich von überall her zuschalten können und trotzdem das Gefühl haben, mitten in der Runde zu sitzen.