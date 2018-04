Britischer Bezahlsender: Walt Disney muss auch für Sky bieten

LondonDer US-Medienkonzern Walt Disney muss im Zuge der milliardenschwere Übernahme von Anteilen an Twenty-First Century Fox ein Angebot für den gesamten britischen Bezahlsender Sky vorlegen. Die britische Aufsicht erklärte am Donnerstag, Disney müsse dabei mindestens so viel bieten wie Fox, das 10,75 Pfund je Aktie für den Anteil an Sky zahlen will, den es noch nicht besitzt. Das Angebot müsse binnen 28 Tagen nach der Übernahme der Fox-Anteile vorgelegt werden.