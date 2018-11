Chiphersteller Weiterer Apple-Zulieferer senkt seine Prognose

Am Dienstag gaben erneut Kurse von mehreren Apple-Zulieferern in Asien nach. Die gesenkten Ausblicke der Zulieferfirmen hatten am Montag auch Apple-Aktien rund vier Prozent nach unten gezogen. Lumentum- und IQE-Aktien waren zum Wochenstart rund 30 Prozent abgestürzt.