Cloud-Anbieter: Dropbox erhöht vor Börsengang noch einmal den Aktienpreis

New YorkDer Online-Speicherdienst Dropbox hat den Ausgabepreis seiner Aktien vor seinem Börsengang laut US-Medien erneut erhöht. Die Papiere sollen beim Debüt an der New Yorker Technologie-Börse Nasdaq am Freitag zu einem Einstandspreis von 21 Dollar in den Handel geschickt werden, wie „Wall Street Journal“ und der Sender CNBC am Donnerstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf eingeweihte Kreise berichteten.