4. Quotenregel im 5G-Netz: In dem – gegenüber dem Kernnetz – nicht ganz so kritischen 5G-Funknetz dürfen lediglich 35 Prozent des Datenverkehrs über Technologien eines „Hochrisikoanbieters“ erfolgen. Ein Novum, das es so in keinem anderen Land gibt.



5. Sperrbezirk für Kasernen und Regierungsgebäude: Besonders gefährdete Gebiete – zum Beispiel rund um militärische Einrichtungen und Regierungsgebäude – will Großbritannien als Hochsicherheitszonen ausweisen und dort überhaupt keinen „Hochrisikoanbieter“ zulassen.



6. Verschärfte Kontrollen: Die britische Regierung will die Cybersicherheitsbehörden finanziell und personell verstärken, weil ihrer Ansicht nach die Telekom-Konzerne wegen betriebswirtschaftlicher Zwänge nicht in der Lage sind, den Einsatz von „Hochrisikoanbietern“ so zu managen, dass sich die Restrisiken auf ein Minimum reduzieren lassen.