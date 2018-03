Datenskandal: EU-Justizkommissarin fordert mehr Klarheit von Facebook

BerlinIm Facebook-Datenskandal fordert EU-Justizkommissarin Vera Jourová das US-Unternehmen zur Klärung auf. „Ich verlange von Facebook weitere Klarstellungen, etwa inwieweit europäische Nutzer betroffen sind“, sagte Jourová der „Bild am Sonntag“. Nach Angaben der Zeitung will die Justizkommissarin die Geschäftsführung von Facebook per Brief zu einer Stellungnahme auffordern. Das Schreiben an Sheryl Sandberg soll demnach am Montag verschickt werden.