Erfolg mit der Smartwatch: Der größte Uhrenhersteller heißt Apple

Nur wenige Unternehmen können da mithalten. Samsung beispielsweise hat die Technologie mit eigenen Chips und dem Betriebssystem Tizen selbst in der Hand – der koreanische Konzern erreicht bei den Smartwatches einen Marktanteil von knapp 20 Prozent. Auch der chinesische Hersteller Huawei investiert in eigene Komponenten und forscht an innovativen Bedienkonzepten. Große Namen wie Motorola und Sony haben dagegen längst aufgegeben.