„Fortnite“ im App Store Apple versus Epic Games: Keine Versöhnung in Sicht

Die Apple-Anwälte verwiesen in dem Brief an Epic allerdings auch darauf, dass Sweeney nach dem Urteil behauptet habe, man werde das eigene Kaufsystem nicht aufgeben, um wieder in den App Store zu kommen. Apple werde weitere Rückkehr-Gesuche erst prüfen, wenn das Urteil der Richterin endgültig sei und nicht mehr angefochten werden könne. Dieser Prozess könne auch fünf Jahre dauern, kritisierte Sweeney. Von Apple gab es zunächst keinen weiteren Kommentar.



Mehr zum Thema: Kläger Epic Games hat sich vor einem Gericht in einem wichtigen Punkt durchgesetzt: Anbieter können künftig Apples 30-Prozent-Kommission aushebeln. Dieses Urteil kann die Digitalwirtschaft maßgeblich verändern.