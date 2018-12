 Grunder + Jahr: „Stern“ bekommt 2019 eine neue Chefredaktion

Hamburg„Stern“-Chefredakteur Christian Krug gibt die Leitung der Redaktion ab und übernimmt neue Aufgaben bei Gruner + Jahr. Nach etwa viereinhalb Jahren an der „Stern“-Spitze soll der 52-Jährige vom 1. Januar 2019 an neue Geschäftsfelder entwickeln, wie der Verlag am Dienstag mitteilte. Gleichberechtigte Chefredakteure beim 1948 gegründeten „Stern“ sowie weiteren Publikationen der Marke werden zum Jahresanfang Florian Gless (50) und Anna-Beeke Gretemeier (32).