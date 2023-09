iOS 17-Release steht fest Auf diese Neuerungen und Features können sich iPhone-Nutzer freuen

Es gibt endlich einen offiziellen Release-Termin für Apples neues Betriebssystem. Am Dienstag, den 12. September 2023, hatte Apple unter dem Namen „Wonderlust“ zum diesjährigen iPhone-Event geladen, bei dem der Konzern die neue iPhone-Generation präsentierte und im gleichen Zuge auch auf die neueste iOS-Version einging. iOS 17 wird in Deutschland am Montag, den 18. September 2023, veröffentlicht. Dieses Datum nennt Apple nun auch auf der eigenen Homepage. Der Release ist – ähnlich wie in den Vorjahren – gegen 19 Uhr deutscher Zeit zu erwarten.