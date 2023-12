IT-Branche Milliardendeal: Software AG verkauft Kerngeschäft an IBM

Das Angebot sei an keine Bedingungen geknüpft und werde nach Ablauf der Annahmefrist abgeschlossen, die in Kürze nach der Genehmigung der Angebotsunterlage durch die Finanzaufsicht BaFin beginne. Die Aktionäre hätten vier Wochen Zeit, ihre Aktien anzudienen. Silver Lake hält bereits 93,3 Prozent der Anteile. Um die restlichen Aktionär zwangsabzufinden (Squeeze Out) benötigt der US-Investor 95 Prozent der Software AG-Anteile. An der Börse lagen die Software-AG-Titel am Montag 1,9 Prozent im Plus bei 32,42 Euro.



