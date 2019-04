Marktmissbrauch Idealo verklagt Google auf 500 Millionen Euro

Die Preisvergleichsplattform Idealo des Medienkonzerns Axel Springer verklagt den Internetriesen Google wegen Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung als Suchmaschinenbetreiber. Es sei eine Schadensersatzklage in Höhe von rund einer halben Milliarde Euro beim Landgericht Berlin eingereicht worden, teilte das Berliner Unternehmen am Freitag mit. Es werde mit einem jahrelangen Rechtstreit über mehrere Instanzen gerechnet. Die geforderte Schadensersatzsumme könne in der Zwischenzeit erhöht werden. Google wollte zunächst keine Stellung nehmen, da ihnen die Klage noch nicht zugestellt wurde.