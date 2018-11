Medienmarkt Funke verkauft Teil an Österreichs Zeitungen an Karstadt-Eigner Benko

Konkret übernehme die im Eigentum des Immobilieninvestors Benko stehende Signa Holding 49 Prozent an der WAZ Auslands Holding GmbH. Über diese Gesellschaft hält die Funke-Gruppe 50 Prozent an der „Kronen Zeitung“ – die auflagenstärkste Zeitung in Österreich – und fast die Hälfte am „Kurier“. Die übrigen Anteile an der „Krone“ gehören der Familie Dichand. Am „Kurier“ ist ferner die österreichische Raiffeisen-Gruppe beteiligt.