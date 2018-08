Mobilfunkmarkt: Bundeskartellamt spricht sich für vierten deutschen Netzbetreiber aus

BerlinDas Bundeskartellamt tritt für den Markteintritt eines vierten Netzbetreibers in Deutschland ein. Das sei für den Wettbewerb auf dem Mobilfunkmarkt wünschenswert, teilte das Bundeskartellamt am Freitag in seiner Stellungnahme zur Vergabe der Mobilfunkfrequenzen durch die Bundesnetzagentur mit.