Nachruf auf den einstigen Smartphone-Pionier Blackberry, ich werde Dich vermissen!

Und so sehr ich im Freundeskreis für mein jahrelanges Festhalten am Blackberry belächelt wurde, mir Sprüche anhören musste wie „Kann der auch faxen?“ oder „Kommst Du damit auch ins Internet?“: Sobald ich einen längeren Text mit meinem trainierten Zwei-Daumen-System in die physikalische Tastatur gehämmert habe, verstummten die Spötter: Schneller als ich tippte in der Regel keiner. Wir haben’s ausprobiert, selbst mit unterstützenden Eingabesystemen wie Swype waren meine Kumpels langsamer.