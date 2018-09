Navigations-Spezialist TomTom stellt Telematik-Sparte zum Verkauf

TomTom-Chef Harold Goddijn sagte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag, er sehe sein Unternehmen weiterhin in einer starken Position bei ortsbezogenen Diensten. „Ich denke, dass es in der Autoindustrie weiterhin ein starkes Interesse daran gibt, einen eigenständigen Weg bei Software für das Armaturenbrett zu gehen“, sagte er mit Blick auf die Ankündigung von Renault-Nissan und Google. Die Geschichte habe gezeigt, dass es schlecht ausgehe, wenn man die Kontrolle darüber aus der Hand gebe.