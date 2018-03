Politische Werbung: Facebook will Wahlwerbung mit Postkarten verifizieren

Menlo ParkFacebook will eine neuerliche Beeinflussung der US-Wahl aus dem Ausland in diesem Jahr ganz analog verhindern: mit Hilfe der Post. Jeder, der auf Facebook politische Werbung veröffentlichen wolle, werde eine Postkarte zugeschickt bekommen, um sicherzugehen, dass er auch einen Wohnsitz in den USA hat, sagte Katie Harbath, die bei Facebook für politische Inhalte verantwortlich ist. Um eine Werbeanzeige tatsächlich zu schalten, müsse dann ein Code auf der Postkarte online eingetippt werden.