Privatisierung: Griechenland bringt Teilverkauf von Telekomfirma OTE auf den Weg

Der frühere griechische Monopolist ist an der Börse rund 5,7 Milliarden Euro wert. Ein Verkauf der Hälfte der zehnprozentigen Beteiligung des griechischen Staates könnte also 285 Millionen Euro in die Kassen spülen. Das verschuldete Land steht unter dem Druck seiner Euro-Partner, Privatisierungen voranzutreiben. Im Gegenzug für das dritte Hilfsprogramm hat die Regierung in Athen den Geldgebern zugesagt, bis 2022 insgesamt 14 Milliarden Euro durch die Verkäufe einzunehmen. Die Opposition und die größte Gewerkschaft - die 14.000 OTE-Mitarbeiter vertritt - sind gegen die Privatisierung. Griechenland verliere damit seinen Einfluss auf das strategisch wichtige Unternehmen, argumentieren sie.