Purplebricks: Springer übernimmt Anteile an Immobilienplattform

Purplebricks startete im April 2014 in Großbritannien und ist inzwischen auch in Australien und den USA aktiv. Purplebricks unterstützt den Angaben zufolge Kunden beim Verkauf von Immobilien. Seit Dezember 2015 notiert die Firma an der Londoner Börse und wurde bisher mit rund 995 Millionen Euro bewertet. Die Purplebricks-Aktien fielen am Vormittag um rund zehn Prozent, während die Springer-Papiere gut ein Prozent im Plus lagen.