Schwächere Zahlen vorgelegt Was hat Finanzinvestor Elliott bei SAP vor?

Bleibt die Frage, ob das auch die anderen Aktionäre so entspannt sehen. Die Augen im Konzern richten sich dabei vor allem auf einen einzelnen Herrn in New York: Paul Singer mit seinem Fonds Elliott: Schließlich ist es die erste Quartalsbilanz, seit die Amerikaner Ende April bei den Walldorfern eingestiegen sind. Elliott hat laut eigenem Bekunden SAP-Papiere im Wert von rund 1,2 Milliarden Euro gekauft – knapp ein Prozent aller ausstehenden Aktien. Den Amerikanern eilt dabei ein Ruf voraus: Wo immer sie bisher einstiegen, blieb oft kein Stein auf dem anderen. Manager wurden ausgetauscht, Konzernteile abgespalten. Aus Walldorf aber drang bisher kein Ton zu den Plänen des Großinvestors.



Die Meinungen darüber, was hinter dem Engagement des als aktivistischer Investor bekannten Hedgefonds von Paul Singer steckt, gehen deshalb in der deutschen Finanzszene auseinander. Der Finanzinvestor selbst beteuerte bei seinem Einstieg, er unterstützte die Strategie des SAP-Managements beim weiteren Umbau in Richtung Cloud Computing. „Ich denke, Elliott möchte in erster Linie an der steigenden Profitabilität der SAP teilhaben“, sagt etwa Andreas Wolf, Aktienanalyst bei der Privatbank M.M. Warburg in Hamburg. Bloß: Wie reagieren die Amerikaner nun, wenn sich diese Steigerung immer weiter verzögert?