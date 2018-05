Snapchat-Entwickler: Amazon-Manager wird Finanzchef bei Snap und bekommt 20 Millionen Dollar in Aktien

Stone ist seit 1998 bei Amazon. Dort arbeitete er unter anderem als Finanzdirektor (Vice President of Finance) in verschiedenen Geschäftsbereichen des Onlinehändlers, wie etwa in der Sparte Web Services & Digital Content. Für seinen neuen Job wird Stone ein Jahresgehalt von 500.000 Dollar bekommen. Hinzu kommen ein Aktienpaket im Wert von 20 Millionen Dollar und 500.000 Optionen auf weitere Anteile.