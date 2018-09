Softwarekonzern Microsoft will KI-Anwendungen für humanitäre Zwecke bereitstellen

OrlandoMicrosoft will das Potenzial künstlicher Intelligenz mit einem 40-Millionen-Dollar-Programm verstärkt auch humanitären Organisationen zur Verfügung stellen. Das neue Programm ziele darauf ab, die Technologie für Katastrophenhilfe, den Schutz von Kindern sowie für Flüchtlinge und Vertriebene einzusetzen, kündigte Microsoft-Manager Frank Shaw auf der hauseigenen Kunden-Messe „Ignite“ in Orlando (Florida) am Montag an.