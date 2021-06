Softwarekonzern SAP Ex-SAP-Betriebsratsvorsitzender wohl vor fristloser Kündigung

Der frühere Vorsitzende des Betriebsrats der SAP SE Ralf Zeiger steht nach Informationen der WirtschaftsWoche vor der fristlosen Kündigung wegen mutmaßlicher Urkundenfälschung. Schon am Dienstag könnte der Schritt vollzogen werden. Laut internen Quellen wurde die außerordentliche Kündigung nach Paragraph 103 des Betriebsverfassungsgesetzes am heutigen Dienstag auf die Tagesordnung für eine Sondersitzung des Betriebsrats am Mittwoch aufgenommen. Um ein Betriebsratsmitglied außerordentlich zu kündigen, muss der Betriebsrat der Kündigung zustimmen. Weder SAP noch Zeiger wollten dies auf Anfrage kommentieren. Zeiger war erst am vergangenen Wochenende ohne Angabe von Gründen als Betriebsratsvorsitzender zurückgetreten.