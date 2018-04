Streamingdienst: Netflix will im großen Stil Werbetafeln in Hollywood kaufen

Netflix steigert seine Werbeausgaben in diesem Jahr auf zwei Milliarden Dollar und will so Konkurrenten wie Amazon.com, Facebook oder Walt Disney die Stirn bieten. Der Konzern mietete bereits Regency-Werbetafeln, mit denen er Serien wie „Stranger Things“ oder „The Crown“ anpries. Regency besitzt große Plakatwände etwa am Sunset Boulevard, am internationalen Flughafen von Los Angeles sowie an großen Schnellstraßen.