Streamingdienst: Spotify streicht Musik von R. Kelly aus Programm

Für den Superstar mit Hits wie „I Believe I Can Fly“ und „If I Could Turn Back The Hands Of Time“ ist das ein schwerer Schlag. Seit Jahrzehnten wird der inzwischen 41-jährige Musiker mit Vorwürfen konfrontiert, Frauen sexuell missbraucht zu haben. Er hat sie alle zurückgewiesen und ist 2008 von Kinderpornografie-Vorwürfen freigesprochen worden. In letzter Zeit versucht eine Kampagne, Konzerte des Superstars zu verhindern, ihr Name: #MuteR.Kelly.