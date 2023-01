Telekom-Ausrüster USA: Keine Lizenzen mehr für Verkauf an Huawei

31. Januar 2023

Der chinesische Telekommunikationsausrüster ist von den US-amerikanischen Sanktionen betroffen. Bild: Bild: dpa

Einem Medienbericht zufolge gewährt die Regierung in Washington keine Lizenzen mehr an US-Unternehmen für Exporte an den chinesischen Telekom-Ausrüster.