Tödliche Roboterautos: Chiphersteller Nvidia setzt Tests mit autonomen Fahrzeugen aus

San FranciscoDer Chiphersteller Nvidia setzt seine Tests mit autonom fahrenden Fahrzeugen weltweit aus. Grund sei der tödliche Unfall mit einem selbst fahrenden Fahrzeug des Mitfahrdiensts Uber in der vergangenen Woche, sagte eine Nvidia-Sprecherin am Dienstag. Auf öffentlichen Straßen werde es daher vorerst keine weiteren Tests geben. Unter anderem liefen diese in den USA, Japan und Deutschland. Die Nvidia-Aktie verlor mehr als acht Prozent an Wert.