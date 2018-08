United-Internet-Beteiligung: Kabelnetzbetreiber Tele Columbus kappt erneut Ziele

BerlinDer Kabelnetzbetreiber Tele Columbus muss seine Prognose erneut senken. Die Gründe liegen in der Übernahme des Konkurrenten Pepcom und höheren Kosten für das Anwerben von Neukunden. Beim Umsatz wird jetzt nur noch ein Wert auf dem Niveau des Vorjahres von knapp 497 Millionen Euro erwartet, wie das Unternehmen am späten Dienstagabend in Berlin mitteilte.