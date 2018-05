Unterhaltungsbranche: Milliardenschwerer Zukauf – Sony übernimmt Mehrheit an EMI Music

TokioDer japanische Elektronikriese Sony übernimmt im Zuge einer seiner größten Akquisitionen die Mehrheit beim traditionsreichen Musikkonzern EMI Music. Sony kauft über seine Tochter Sony Corporation of America zu diesem Zweck für 1,9 Milliarden Dollar (1,61 Milliarden Euro) vom Investor Mubadala dessen Anteil von 60 Prozent an EMI Music Publishing, wie der Konzern am Dienstag bekanntgab. Damit besitzt Sony künftig rund 90 Prozent an EMI Music.