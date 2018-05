Mitten in der Übernahme des Kabelnetzbetreibers Unity Media gibt der langjährige Vodafone-Firmenchef Vittorio Colao die Führung des Konzerns ab. Ab Oktober soll der bisherige Finanzchef und Colao-Protegé Nick Read die Geschicke bei dem britischen Mobilfunker lenken. Es sei die richtige Zeit, um das Zepter zu übergeben, kündigte Colao am Dienstag überraschend bei der Vorstellung der Jahresbilanz an. Der 56-Jährige steht seit zehn Jahren an der Spitze der weltweiten Nummer zwei. Der Italiener hat sich mit mehreren aufsehenerregenden Transaktionen einen Namen in der Branche gemacht.