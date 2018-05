Vivendi-Tochter: Canal Plus verliert Fußball-Rechte in Frankreich

Für Canal Plus ist der Verlust der Rechte an der „Ligue 1“ ein herber Rückschlag, da Wachstum im eigenen Land somit kaum möglich ist. Fußball-Übertragungen waren bislang ein wichtiges Standbein für den Bezahlsender. Die Aktien der Canal-Plus-Mutter Vivendi rutschten daher um bis zu 5,7 Prozent ab und waren Schlusslicht im Pariser Auswahlindex CAC40. In ihrem Sog gaben die Titel der Holding des Milliardärs Vincent Bollore, der rund 20 Prozent an Vivendi hält, 2,1 Prozent nach.