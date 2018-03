Votum für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk: Die Schweizer Abstimmung gibt ARD und ZDF Rückendeckung

„Das klare Votum der Schweizer für die Beibehaltung der Rundfunkgebühren nimmt sicher erst einmal Druck von den öffentlich-rechtlichen Sendern in Deutschland“, sagte Lutz Frühbrodt, Professor für Fachjournalismus und Unternehmenskommunikation an der Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Hätten sich die SRG-Gegner in der Schweiz durchgesetzt, so sagt er, hätte dies die Debatte in Deutschland neu angeheizt und möglicherweise auch die Front derjenigen erweitert, die die Öffentlichen-Rechtlichen in Deutschland zusammenstutzen oder gar abschaffen wollen. „Bisher ist es ja fast nur die AfD, die gegen die Öffentlichen wettert, weil sie auf diese Weise ihr unliebsame Berichterstattung eindämmen oder gar ausschalten will.“