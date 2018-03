Zu Gast an der TU: Ex-Google-Chef Schmidt motiviert Münchener Studenten

MünchenEx-Google-Chef Eric Schmidt hat nach seinem Rückzug als Verwaltungsratsvorsitzender der Google-Holding Alphabet kürzlich angekündigt, sich künftig stärker um Wissenschaft und wohltätige Dinge zu kümmern. Den Anfang machte er in München. Vor 1000 Studenten pries er die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz an – und verkündete noch in offizieller Mission eine neue Partnerschaft des Suchmaschinenkonzerns mit der Technischen Universität München (TU).