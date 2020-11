Jan Michael Mrosik: Neuer Knorr-Bremse-Chef kommt von Siemens

Der Siemens-Manager Jan Michael Mrosik wird neuer Chef des Lkw- und Bahn-Zulieferers Knorr-Bremse. Der 56-Jährige tritt den vakanten Posten am 1. Januar an, wie der Bremsenkonzern am Mittwoch in München mitteilte. Der Elektroingenieur, der an der RWTH Aachen studierte, leitete zuletzt das operative Geschäft der Siemens-Sparte Digital Industries, die auf Industrieautomatisierung spezialisiert ist.