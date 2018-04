Michael Odenwald: Ex-Staatssekretär ist neuer Aufsichtsratschef der Bahn

Odenwald hatte in den vergangenen Jahren als Vertreter des Verkehrsministeriums eine wichtige Funktion im Aufsichtsrat der Bahn. Der Jurist gilt als ausgewiesener Bahn-Experte, der seit über 20 Jahren in verschiedenen Funktionen im Verkehrsministerium und in der Fraktion der Union mit dem Schienenverkehr befasst war.