5 Fragen an ... Robert Bauer, Chef der Sick AG „Auf dem Chip-Markt beobachten wir eine deutliche Verlängerung der Lieferzeiten“

Sick ist bekannt für seine Innovationskultur. Auf welches Projekt sind Sie besonders stolz?

Die mit Sensoren gewonnenen Daten haben enorm an Bedeutung gewonnen. Diese intelligent nutzen und auswerten zu können, ist eine Stärke von Sick. Die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz finden schon heute sehr sinnvollen Einsatz in zahlreichen Sick-Produkten. So können wir dank des Einsatzes von KI in Sick-Sensorlösungen die Paketzustellung deutlich verbessern.