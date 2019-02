Aufholbedarf Wer Weltmarktführer bleiben will, braucht Künstliche Intelligenz

Am wichtigsten aber ist es, dass wir unsere inhärente Ablehnung gegenüber allem Neuen ablegen – unsere Schizophrenie bezüglich technischer Entwicklungen. Was diesem Land fehlt, ist die Euphorie, mit der andere Nationen den Möglichkeiten der KI begegnen. Warum sehen wir nicht die positiven Aspekte der Technologie?



Etwa in der Medizin – und damit in Entwicklungsländern, wo Patienten zu spezialisierten Ärzten oft Hunderte von Kilometern zurücklegen müssen. Die cloud-basierte Diagnose eines mit einem portablen Gerät aufgenommenen Röntgenbildes ist dort enorm hilfreich. KI vernichtet dabei keine Jobs – aber sie ermöglicht es Ärzten, egal wo auf der Welt, mehr Zeit mit ihren Patienten zu verbringen. Oder im Umweltschutz: Mit Hilfe intelligenter Algorithmen lassen sich individuelle Wale im Nordatlantik mittlerweile mit fast 90-prozentiger Genauigkeit erkennen, was für die Bemühungen, die vom Aussterben bedrohten Arten zu retten, enorm hilfreich ist. Vor allem aber in der Wirtschaft. Mit Hilfe von KI wird es möglich sein, viele der einst in Billiglohnländer abgewanderten Firmen zurückzuholen.