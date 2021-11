Wer nicht weiss, was kommt, der muss wissen, was er hat und was man daraus im Notfall machen kann. Die Helden dieser Disziplin hatten ihren Auftritt am 11. April 1970 – viele Hundert Kilometer von der Erde entfernt. Als in der Raumkapsel der Apollo-13-Mission ein Sauerstofftank explodierte, mussten sich die Astronauten in ein kleines Mondlandemodul retten. Dort reichte allerdings die Luftfilteranlage nicht für das ganze Kohlendioxid, das die Besatzung ausatmete. Erst nach einem behelfsmäßigen Umbau der Anlage mit Schläuchen, Plastiktüten und Klebeband war ihr Überleben gesichert.