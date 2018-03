Commerzbank-Studie: Führungswechsel im Mittelstand nehmen zu

FrankfurtDer Generationswechsel in den Führungsetagen der Mittelständler in Deutschland ist einer Umfrage zufolge in vollem Gange. Vier von zehn Unternehmen (39 Prozent) sehen demnach in den nächsten fünf Jahren eine personelle Neuaufstellung an der Spitze auf sich zukommen. Gut ein Drittel der Mittelständler (35 Prozent) haben den Führungswechsel in den vergangenen fünf Jahren bereits vollzogen. Das geht aus einer repräsentativen Erhebung des Marktforschungsinstituts Kantar TNS im Auftrag der Commerzbank hervor, die am Donnerstag in Frankfurt vorgestellt wurde. Im Zeitraum November 2016 bis Januar 2017 wurden 2000 Mittelständler befragt.