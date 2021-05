Corona-Pandemie: Mehr Gründungen größerer Betriebe – Weniger Gewerbeaufgaben

Trotz Corona-Pandemie wurden in Deutschland im ersten Quartal mehr größere Unternehmen gegründet. Ihre Zahl wuchs um 5,9 Prozent zum Vorjahreszeitraum auf gut 34.000 Betriebe, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte sich die beginnende Coronakrise bereits negativ auf die Zahl der Gewerbeanmeldungen ausgewirkt. Verglichen mit dem ersten Quartal 2019 – also noch vor der Pandemie – gab es hingegen einen Rückgang von 2,2 Prozent. Berücksichtigt werden in dieser Statistik Betriebe, deren Rechtsform und Beschäftigtenzahl auf eine größere wirtschaftliche Bedeutung schließen lassen.