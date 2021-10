Fachkräftemangel Motel One hat wegen Corona 800 Mitarbeiter verloren

Müller zufolge habe die Hotelkette Motel One in der Coronakrise 800 Mitarbeiter verloren. Diese hätten sich in Zeiten von Lockdown und Kurzarbeit Arbeitsplätze in anderen Branchen gesucht. Aktuell seien 300 Stellen frei. „Meine Hoffnung ist, dass die Branche lernt, dass wir unsere Mitarbeiter vernünftig bezahlen und ihnen vernünftige Arbeitszeiten bieten müssen.“ Motel One zahle 30 Prozent über dem Tariflohn, Mitarbeiter verdienten bereits deutlich mehr als 12 Euro die Stunde.