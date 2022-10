Frauenquote bei Weltmarktführern Nur wenige Frauen lenken Unternehmen

Immerhin: Es tut sich was. „Immer mehr Unternehmen machen Ernst mit Vielfalt in der Führung“, heißt es in einer aktuellen Studie der Allbright-Stiftung. Die deutsch-schwedische Stiftung setzt sich für mehr Diversität in der Wirtschaft ein. Sie hat sich die Zusammensetzung der Vorstände in den Aktienindizes Dax, MDax und SDax angeschaut. Im September 2022 hätten „erstmals drei große DAX-Unternehmen ein ausgewogenes Verhältnis von Männern und Frauen im Vorstand“, heißt es in dem Bericht, namentlich Continental, Fresenius Medical Care (FMC) und Siemens. Drei weitere Dax-Konzerne seien bei einem Frauenanteil von 40 Prozent nur wenig entfernt von der Parität.