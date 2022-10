Generationswechsel Mit 39 an die Spitze des Weltmarktführers Lapp

Der künftige Chef will das Familienunternehmen nicht nur nachhaltiger, sondern auch digitaler machen: „Ich bin überzeugt, dass alles, was digitalisiert werden kann, auch digitalisiert werden muss.“ Hier sei es wichtig, gemeinsam mit anderen Unternehmen an einem Strang zu ziehen, sagt er. Und warnt davor – wie bei einem Radrennen ein paar Kilometer vor dem Ziel – den Anschluss an die Führenden zu verlieren: „Deutschland hängt schon jetzt hinterher, was Digitalisierung angeht und läuft Gefahr, langfristig nicht konkurrenzfähig zu sein.“



