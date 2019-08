Gescheitertes Wüstenprojekt Klaus Krinner glaubt nicht mehr an Desertec – aber an Solarstrom

Die Schraubfundamente spielen auch in Krinners in jüngster Idee die Hauptrolle. Das Projekt, das den Namen „Agrarsolar“ bekommen hat, eröffnet Landwirten die Möglichkeit, auf ihren Feldern Nahrungsmittel und Energie gleichzeitig zu „ernten“. Konkret heißt das: Ihre Böden bearbeiten die Bauern wie bisher – über ihren Feldern entsteht in einer Höhe von etwa fünf Metern Reihen aus Solarmodulen in Abständen von wenigen Metern. Die Solarmodule folgen dem Lauf der Sonne. Und wenn es schneit, lassen sie sich senkrecht stellen. Die Abstände zwischen den in den Boden geschraubten Pfosten sind so groß, dass sie Traktoren und andere Landmaschinen nicht behindern. Am Firmensitz im niederbayrischen Strasskirchen entsteht gerade eine Musteranlage. Firmenchef Krinner ist jetzt schon überzeugt, dass seine Solar-Felder bei den Landwirten gut ankommen werden. „Die Stromproduktion eröffnet eine zusätzliche Einkommensquelle“, sagt Firmengründer Krinner. „Und bringt sogar höhere landwirtschaftliche Erträge, weil Agrarsolar die Anbauflächen an heißen Tagen beschattet.“