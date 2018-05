Digitalisierung: Die Arbeitswelt der Zukunft

Die Arbeitswelt von Menschen und Maschinen wird um das Lösen von Kundenanforderungen herum gebaut. Es geht nicht mehr um das Fertigen von Autos, sondern um die Leistung „Mobilität“, also wie Menschen von A nach B gelangen. „Wie komme ich so schnell wie möglich an einen Ort in Berlin Mitte?“ heißt die Aufgabe, die es zu lösen gilt. Ein erster Schritt könnte sein, die schnellsten Mobilitätsdienstleister über eine digitale Plattform zu verbinden. In einem nächsten könnte die Aufgabe mit Hilfe virtueller Realität gelöst werden. Diese neuen Angebote sind auf Plattformen oder in Netzwerken organisiert – weniger in Prozessen. Dabei macht künstliche Intelligenz es möglich, Aufgaben so zu verteilen, dass jeder das beisteuert, was er am besten kann. Menschen definieren Probleme und strukturieren sie vor, Maschinen oder Algorithmen entwickeln Lösungen, die Menschen am Ende wieder evaluieren. So lassen sich Radiologen heute von maschinellem Lernen unterstützen. Dadurch können sie digitale Inhalte wesentlich besser analysieren als früher. Viele von ihnen sagen sogar, dass maschinelles Lernen das Beurteilen von Röntgenbildern deutlich verbessert hat.