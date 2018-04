Hannover Messe startet mit Appell für freien Welthandel

Merkel betonte, Mexiko sei Deutschlands wichtigster Handelspartner in Lateinamerika. „Wir sind nicht nur gute Handelspartner, wir sind auch gute Investitionspartner“, erklärte sie mit Blick etwa auf die Auto-, Pharma- und Logistikbranche. Der Handel zwischen Deutschland und Mexiko sei auf über 20 Milliarden Euro im vergangenen Jahr gestiegen - ein Plus von 25 Prozent im Vorjahresvergleich. „Uns verbinden Werte und Überzeugungen“, erklärte Merkel. Mexikaner und Deutsche wüssten um die gemeinsamen Herausforderungen und träten für einen freien Welthandel ein. Es komme auf einvernehmliche Verhandlungslösungen an. Die CDU-Politikerin kündigte zudem mit Blick auf den Trend zur künstlichen Intelligenz die Bündelung aller Kapazitäten in der Forschung und bessere Vernetzung mit der Wirtschaft an. Auf dem Feld müsse Deutschland aufholen. „Die sechs Monate Regierungsbildung sollen nicht der Maßstab sein für die Geschwindigkeit, mit der wir hier arbeiten.“